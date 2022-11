Frosinone – Perugia, testacoda allo Stirpe: formazioni e dove vederla

Alle ore 16.15 il Leone capolista ospita il Grifo ultimo in classifica | Le scelte di Grosso e Castori

Classico testacoda allo Stirpe dove alle 16.15 il Frosinone di Grosso affronta il Perugia ultimo in classifica. I ragazzi di Grosso, ex grifone, sono reduci da quattro vittorie di fila e in casa hanno fatto bottino pieno. Il Perugia di Castori ha trovato però a Reggio Calabria, squadra di alta classifica, una delle due sue vittorie. Il Grifo, poi, storicamente ha fatto male al Leone, nei vari confronti in B e in C.

Qui Frosinone

Grosso ha diversi giocatori non al meglio, ma una rosa complessivamente molto affidabile. In difesa recuperato Sampirisi a sinistra. Sulla trequarti rientra Caso. Davanti, Moro ha ancora i postumi della tonsillite che non gli ha consentito di allenarsi al meglio in settimana.