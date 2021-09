Frosinone – Perugia, oggi al Curi per biglietto e Grifo Card necessaria

Tra norme anti Covid e sulla sicurezza per i tifosi diventa sempre più una corsa a ostacoli seguire le partite della propria squadra | Regole, orari, prezzi

Dalle 10 di oggi, giovedì 9 settembre, biglietteria sotto la Curva Nord del Curi aperta per acquistare i biglietti di Frosinone – Perugia (gara in programma sabato 11 settembre ore 14) e per sottoscrivere o rinnovare la Grifo Card. Trattandosi di una gara considerata a rischio, infatti, oltre al Green pass anti Covid, per acquistare il biglietto e assistere al match del “Benito Stirpe” servirà anche la tessera del tifoso.

Tifosi, una corsa a ostacoli

Un provvedimento contestato da tanti tifosi, per i quali quest’anno, tra regole Covid e norme sulla sicurezza, vedono come una corsa ad ostacoli poter assistere alle partite della propria squadra.

Biglietti e Grifo Card giovedì fino alle 19

Pertanto solo chi ha intenzione di acquistare il tagliando per questa singola gara potrà rinnovare o sottoscrivere la tessera nella giornata di giovedì 9 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso la biglietteria che si trova a lato di viale Pietro Conti.

Biglietti online

Inoltre che dalle ore 15 di oggi, giovedì, inizierà la vendita dei biglietti per i soli residenti nella provincia di Perugia solo per il settore ospiti. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto online sul relativo sito web ( https://www.vivaticket.it/) e punti vendita vivaticket. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita sono di 15 euro. Vendita solo per i possessori della fidelity card “Perugia calcio”

I tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 10 settembre.

L’AC Perugia ricorda che non sarà possibile cedere ad altri il biglietto e che non ne saranno venduti il giorno della gara.