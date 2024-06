Frontale sulla strada di Lerchi, auto finisce in un campo | Feriti i due conducenti - Tuttoggi.info

Un uomo e una donna sono stati estratti dai rispettivi abitacoli grazie all'aiuto di 118 e vigili del fuoco, nono sono gravi | Strada chiusa per oltre un'ora

Ancora un incidente questa mattina (12 giugno), sulla pericolosissima Sr 221 di Lerchi, poco prima dell’abitato della frazione tifernate.

Intorno alle ore 11.40 una Golf condotta da un uomo in direzione Città di Castello si è scontrata frontalmente con una Fiat 500, guidata da una donna proveniente dal senso opposto. Quest’ultima, a seguito del violento impatto, è finita sul campo a fianco della strada.

Sul posto è intervenuto il 118 – con due ambulanze – e i vigili del fuoco, che insieme hanno collaborato anche per estrarre i conducenti dai rispettivi abitacoli. Entrambi rimasti feriti, i due sono poi stati trasportati all’ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. Nessuno di loro è grave.

Sono intervenute anche due pattuglie della Polizia locale tifernate, per effettuare i rilievi di legge, ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti per oltre un’ora. La strada è stata chiusa per lo stesso lasso di tempo.