Frontale a Petrignano, tre feriti nell'assisano - Tuttoggi

Tre persone, una donna di 37 anni, italiana e residente nel Comune di Assisi, e due minori (figli della giovane, di 2 e 4 anni), sono state portate in ospedale a Perugia dopo un frontale avvenuto alle 19 circa del 10 dicembre nella zona di Petrignano di Assisi, lungo la strada che porta dal paese all’aeroporto. Coinvolti due mezzi, pesantemente danneggiati.



Sul posto un’ambulanza del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine, che indagano sulla dinamica. La donna, secondo l’ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia di Perugia, ha riportato traumi agli arti ed è stata ricoverata in codice giallo in ospedale.



Con lei anche i due figli, anche loro ricoverati con codice giallo e che si trovano presso il pronto soccorso del nosocomio per accertarmenti strumentali. Tutti e tre verranno trattenuti in ospedale per le terapie del caso, non esclusi interventi chirurgici nelle prossime ore. È stato medicato e dimesso il conducente di un’altra autovettura, che aveva riportato lesioni modeste.



(Aggiornamento delle 21.30)