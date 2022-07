Frodi informatiche e truffe finanziarie, 7 arresti

Con email, sms e telefonate, spacciandosi per operatori di banca, sottraevano le password e svuotavano i conti correnti

Frodi informatiche e truffe finanziarie, 6 arresti. E’ partita da Perugia l’indagine che ha portato a sgominare una banda che usava la tecnologia per spillare soldi in tutta Italia. Polizia e carabinieri, in esecuzione a un provvedimento firmato dal Tribunale di Perugia, hanno accompagnato in carcere 3 persone del presunto sodalizio criminale, mentre ad altre 3 sono stati assegnati gli arresti domiciliari. Per altri 3 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Di questi, però, uno, trovato in possesso di documenti falsi, è poi stato tratto in arresto.

Le truffe venivano attuate utilizzando sistemi informatici o telematici (il cosiddetto phishing): inviavano alle vittime email, sms o effettuavano telefonate spacciandosi per operatori di banca, così da carpire le password e poter prelevare soldi dai conti correnti.