Da sabato 9 ottobre in vigore l'ordinanza del Comune di Perugia che anticipa il periodo di accensione, ma solo nelle ore dalle 5 alle 23

Freddo anomalo, si possono accendere i riscaldamenti per 6 ore al giorno. Ordinanza del Comune di Perugia, che stabilisce che da oggi (sabato 9 ottobre) fino al 14 si possano appunto accendere gli impianti di riscaldamento in tutto il territorio di Perugia, in anticipo rispetto al calendario in base alla fascia termica in cui è suddiviso il Paese.

L’accensione potrà appunto avvenire per un massimo di 6 ore, in un orario compreso tra le 5 e le 23 di ciascun giorno.

“L’ordinanza – spiegano dal Comune – tiene conto delle attuali temperature al di sotto dei livelli normali, in particolare nelle ore mattutine e serali”.