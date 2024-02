Frecciarossa a Terni per la squadra del Como, Cardinali: "Sarebbe una risorsa anche per l'industria" - Tuttoggi.info

"La velocità di spostamento è un elemento imprescindibile per qualsiasi territorio".

“Il Frecciarossa arrivato a Terni domenica 4 febbraio per la squadra del Como calcio ha aperto una grande discussione nei giornali e nei social. Una discussione molto accesa– dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Terni, Sergio Cardinali – tra i sostenitori della possibilità di agganciare le dorsali viarie più importanti.

“Terni è stata, è e sarà una città a forte vocazione industriale. Molte le multinazionali presenti sul territorio; altre arriveranno una volta migliorati i fattori localizzativi. Le infrastrutture materiali e immateriali, i collegamenti veloci viari e ferroviari, l’istruzione e la formazione sono gli elementi assolutamente irrinunciabili per uno sviluppo economico in tutte le sue forme”.

“Oggi manager di azienda, professori universitari, professionisti, ricercatori, studenti, impiegati, operai hanno opportunità in funzione delle infrastrutture che hanno a disposizione. La velocità di spostamento è un elemento imprescindibile per qualsiasi territorio. E i pendolari umbri che viaggiano verso Roma hanno le tasche piene dei disagi che giornalmente sono costretti ad affrontare”.

“L’Umbria è bellissima, immersa nei suoi borghi circondati dal verde, ma ha bisogno di essere collegata in modo efficiente. Le risorse eccezionali disponibili in questo momento rappresentano un’opportunità irripetibile, da non perdere. Nulla è impossibile”.