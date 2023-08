Frecce Tricolori, Foligno si alza in volo | Foto e Video dal campo di volo - Tuttoggi.info

L'Aeroporto G. Franceschi diventa il palcoscenico per l'Airshow - Una celebrazione unica per il Centenario dell'Aeronautica Militare

Il cuore dell’Umbria è pronto a battere al ritmo delle Frecce Tricolori. Oggi, domenica 6 agosto, la città di Foligno accoglie una delle manifestazioni aeree più attese dell’anno, in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Un weekend di spettacolo e passione che ha avuto inizio ieri con le prove generali, e un passaggio ufficiale già realizzato a Perugia venerdì 4 agosto.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, prima di partecipare alle operazioni di volo, ha condiviso una dichiarazione video, sottolineando l’importanza dell’evento per la città: “Oggi è una grande giornata di festa. Dopo tanti anni le Frecce tornano a Foligno. Siamo qui tutti per ammirarli. Le pattuglie civili, tra cui il sottoscritto, faremo un display acrobatico, io con l’aliante in particolare. Poi ci saranno pattuglie. Ci hanno definito gli antipasti delle Frecce Tricolori. Siamo delle ‘mollichine’ – ha detto il sindaco con la consueta ironia – in confronto a questi ragazzi straordinari che oggi ci allieteranno con le loro evoluzioni e con la loro capacità e abilità nel pilotare un aeroplano”.



E alla domanda su “come si prepara un Sindaco-Pilota a una giornata del genere”? Il sindaco ha risposto: “Diciamo che è difficile togliere il cappello da sindaco e mettere il cappellino da pilota perché i problemi sono sempre interlacciati e comunque sei sempre un riferimento per questo evento. Però quando entro dentro l’aliante prendo i comandi, mi lego e passa tutto, mi concentro su quello che devo fare, quindi mi viene tutto naturale”.



E poi un passaggio sulla città: “Foligno ha l’onore di rappresentare l’Umbria nell’abbraccio alla Forza Armata Azzurra che compie 100 anni. Un abbraccio corale da parte di tutta la cittadinanza, ci sono moltissime persone per i nostri ‘ragazzi’ della forze aeree e questa è la cosa più bella”.

Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale dalla giornata dell’evento, che promette di essere un vero trionfo del cielo e dell’ingegno umano.

Ore16:00 – Arrivata all’aeroporto di Foligno anche la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Tra le presenze istituzionali anche anche Michela Sciurpa, presidente di Sviluppumbria e l’onorevole Catia Polidori. Le porte si accesso all’area di volo sono state chiuse. Un segno che conferma il raggiungimento della capienza di 6mila spettatori. Molte di più saranno le persone che dai dintorni potranno godersi le acrobazie aeree.

Le immagini della giornata