Frazioni senza rete Tim da dieci giorni, cittadini isolati in Valnerina - Tuttoggi.info

Non sono servite segnalazioni del guasto, e-mail e pec per risolvere il guasto che da dieci giorni ormai sta interessando alcune frazioni del territorio comunale di Scheggino, senza rete Tim. A segnalare il disagio che dal 4 agosto scorso riguarda gli abitanti delle frazioni a sud del capoluogo – e sembra anche della zona di Ferentillo – sono alcuni cittadini di Ceselli.

“E’ dal 4 agosto che siamo senza linea – ci viene spiegato – dopo innumerevoli segnalazioni telefoniche, via mail e pec, ancora non è stato risolto nulla”. Chi ha come operatore Tim è completamente isolato; tra loro anche diversi anziani e disabili. Ed il problema non interessa solo Ceselli ma anche le località limitrofe.

Stando a quanto riferisce il sindaco di Scheggino, Fabio Dottori, che ha sollecitato anche lui Tim per una risoluzione del guasto al più presto, il problema sarebbe nel malfunzionamento dei ripetitori di Civitella (Scheggino) e Terria (Ferentillo) che coprono la zona sud del territorio schegginese. Nonostante le richieste di intervento, però, come detto, allo stato attuale il problema persiste.