Fratta Todina, iniziati i lavori per la videosorveglianza - Tuttoggi.info

Le videocamere a Fratta Todina, nell'area industriale e in periferia permetteranno una maggiore sicurezza ma anche un controllo ambientale

Sono iniziati a Fratta Todina i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. A comunicarlo è il sindaco, Gianluca Coata.

I lavori di posizionamento delle telecamere riguardano il centro storico di Fratta Todina, la zona industriale, Pontecane e Spineta. Le videocamere saranno installate in prossimità delle principali vie di comunicazione, contribuendo ad aumentare la sicurezza del territorio. Consentiranno infatti di leggere le targhe delle auto, individuando così eventuali veicoli rubati o utilizzati per atti predatori, ma potranno anche fornire un supporto contro i reati di tipo ambientale, come ad esempio l’abbandono di rifiuti o il conferimento sbagliato nei cassonetti.

Il progetto di videosorveglianza è stato finanziato con fondi del ministero dell’Interno (30mila euro) e il cofinanziamento dell’amministrazione comunale (20mila euro), per un totale di 50mila euro.

(foto di repertorio)