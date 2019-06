Fratellini cadono su asfalto rovente, intervento di urgenza e un trasporto in elisoccorso a Roma

share

Sono caduti con il loro scooter sopra un manto di asfalto rovente appena posato, e come se non bastasse, nella giornata più calda in assoluto.

Un episodio terribile per due fratelli minorenni di Bevagna: lui diciasettenne e la sorella di appena dodici anni.

Sono rimasti entrambi ustionati in varie parti del corpo, tanto che è stato necessario procedere con operazioni di urgenza per poter rimuovere frammenti di asfalto dalle ferite e sedare pesantemente i due fratelli, considerando il fortissimo dolore provocato.

Per il diciassettenne dopo l’intervento è stato disposto il ricovero sempre presso l’ospedale San Giovanni Battista di Foligno mentre per la dodicenne si è reso necessario ricorrere al Centro Nazionale Grandi Ustionati di Roma del Policlinico Gemelli di Roma. Un trasporto immediato tramite elisoccorso, avendo riportato ustioni di secondo grado in maniera piuttosto estesa.

Le operazioni di asfaltatura erano state disposte dalla Provincia di Perugia, tra viale Properzio a ridosso del Parco Pubblico Campo dei Frati e via Alcide De Gasperi, la strada che poi conduce verso Capro e Cantalupo.

Lavori avviati, tra l’altro, in pieno periodo di festa considerando che proprio in questi giorni è in corso Il Mercato delle Gaite.

Nei tratti interessati, al fine di regolamentare la circolazione veicolare, era stato utilizzato sia del personale addetto, che impianti semaforici mobili.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118 ed ora saranno le autorità competenti a stabilire l’esatta dinamica dei fatti, anche per accertare eventuali responsabilità.

