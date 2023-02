Frate 79enne arrestato per violenza sessuale, deve scontare 4 anni e mezzo

Il frate – già condannato nel 2019 e nel 2021 per il reato di violenza sessuale aggravata – era destinatario di un provvedimento di carcerazione in relazione al quale dovrà scontare una pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. I fatti – ricostruisce la Procura perugina – risalgono al 2009, quando il religioso, impegnato in Guatemala come referente di un’organizzazione cattolica non governativa, dopo essersi offerto di aiutare la vittima allora 29enne – conosciuta in Italia nell’ambito dell’attività della medesima organizzazione – a trovare una sistemazione alloggiativa, in più occasioni, con violenza, l’aveva costretta a subire atti sessuali, palpeggiandola e facendosi toccare nelle parti intime a sua volta. Il 79enne nel frattempo si era spostato in Nicaragua, da dove è stato appunto espulso un paio di giorni fa e rimpatriato in Italia, informando al contempo l’Ambasciata italiana a Managua.

Nel pomeriggio del 15 febbraio, il personale dell’ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino, di concerto la squadra mobile di Perugia e con la Divisione Interpool della direzione centrale della polizia criminale, hanno fermato padre Cosimo Damiano Muratori allo sbarco, provvedendo al suo immediato arresto.