Franca Valeri ci ha lasciati - Tuttoggi

Avevamo appena festeggiato Franca Valeri per i suoi 100 anni, ricordando la sua arte messa in scena in anni di lavoro, opere e personaggi indimenticabili, per l’ultima volta proprio qui in Umbria. Poi questa mattina la triste notizia.

L’artista, icona dello spettacolo e della cultura, si è spenta nella prima mattinata di oggi, nella sua casa di Roma con al fianco la sua famiglia.

Noi la vogliamo ricordare con questa breve clip del suo spettacolo al Festival di Spoleto nel 2014, dove a 94 anni era tornata sul palcoscenico con “Il Cambio di Cavalli” raccogliendo come sempre, una grande ovazione.