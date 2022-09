Frana masso su tetto di una casa in via della Lince, 140mila euro per i lavori su versante montuoso - Tuttoggi

Frana masso su tetto di una casa nei pressi di Cesi, Comune stanzia 141mila euro per lavori di manutenzione a parete rocciosa

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati, ha approvato oggi, 29 settembre, una delibera da sottoporre poi al consiglio comunale, per finanziare con 141mila euro, lavori di somma urgenza destinati alla manutenzione straordinaria del versante montuoso sovrastante la Strada provinciale 22, in prossimità del civico 24 di Via della Lince per Cesi.

Frana con masso caduto su tetto abitazione

I lavori si sono resi necessari a seguito della caduta di un masso su un’abitazione nelle scorse settimane. La frana ha anche interessato la sicurezza della strada provinciale. A seguito di un sopralluogo i tecnici hanno verificato la presenza di masse rocciose in condizioni di precaria stabilità, e quindi il permanere di situazioni di rischio per la privata e pubblica incolumità.