Fosso nel degrado, luci natalizie grazie all’ente sagra | Foto e video

Luci sul fosso, iniziativa provocatoria a Moiano. “Vogliamo mettere in luce i problemi di un territorio dimenticato dalle Istituzioni”

Dopo le buche addobbate a festa e l’albero di Natale al centro dei binari della ferrovia, spunta pure un fosso nel degrado illuminato da luci natalizie.

In Umbria si moltiplicano le iniziative simboliche per fare luce sull’incuria da parte delle istituzioni. L’ultima in ordine di tempo è quella promossa dall’ente sagra “A Moiano non solo lumache”, nell’omonima frazione di Città della Pieve.