A Natale... regala una buca! GALLERY - Tuttoggi

Due anni fa gli abitanti della zona si sono occupati personalmente di riempire qualche buca con bitume acquistato in ferramenta, in maniera artigianale, e di ripulire i fossetti con le zappe, ma queste soluzioni “arrabattate” non bastano più. Ripetute segnalazioni al Comune, ai vigili e alle autorità varie hanno sortito poco effetto: un sopralluogo, ma nessuna riparazione in vista.

Ecco allora l’idea, nata da un tam-tam sui social: alleggerire il peso della situazione con un’iniziativa goliardica. Del resto, il vicinato di San Lorenzo della Rabatta, dove abitano circa 30 famiglie, è un posto con una viva socialità, grazie alla decennale attività dell’associazione La Rabatta APS e alla presenza di un parco, il Giardino dell’Amicizia, in cui si svolgono diverse iniziative durante l’anno.

Questa domenica, 18 dicembre, un gruppetto di abitanti della zona si è riunito per prestare omaggio alle buche stradali, diventate così importanti nelle loro vite. C’è la buca decorata con ghirlanda natalizia, quella dove spuntano due stelle di Natale, ed elfi e folletti aggiunti dai bimbi fanno capolino tra le fronde.

“La speranza – scrivono – è che le immagini e i sorrisi che provocano portino un po’ di attenzione sulla situazione e si vedano presto arrivare, al posto della slitta di Babbo Natale, camion, lavoratori e materiali che si occupino di rimettere in sesto questa (e tutte le altre) strade…. per un felice 2023”.