Forzano posto di blocco, provocano un incidente e lottano con gli agenti: arrestati

L’inseguimento

Immediata la reazione degli agenti che, dato l’allarme alla Sala Operativa, si sono messi all’inseguimento dell’auto. La folle corsa del veicolo in fuga è proseguita ad altissima velocità, tra manovre pericolose, lunghi tratti percorsi contromano, frenate improvvise e repentini cambi di direzione. Gli agenti sono riusciti a non perderla di vista fino a quando il conducente, in zona San Martino in Campo, ha perso il controllo del mezzo finendo in un campo.

La lotta con i poliziotti

Nonostante l’urto violento, l’autista ed il passeggero sono riusciti ad uscire dall’abitacolo cercando di fuggire a piedi. Sono riusciti a percorrere solo pochi metri prima di essere fermati dagli operatori.

Non è stato facile per gli agenti contenere i due uomini che hanno iniziato a colpirli violentemente, con calci e pugni. Nonostante l’atteggiamento di resistenza, i poliziotti sono riusciti a farli salire sulle auto di servizio e li hanno accompagnati in Questura per le procedure di identificazione.

Droga e coltello

I due, come detto, avevano numerosi precedenti. Da ulteriori controlli è poi emerso che il 33enne aveva con sé un involucro contenente hashish ed un piccolo bilancino di precisione.

Il 46enne, invece, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di oltre 30 cm, di un pacchetto contenente sostanza da taglio, di un involucro contenente residui di una sostanza che è risultata essere – dalle analisi condotte dalla Polizia Scientifica – del tipo cannabinoidi.

Ubriachi, rifiutano l’alcol test

Gli operatori hanno inoltre rilevato che la targa del veicolo era stata modificata per renderla “invisibile” ai controlli nelle banche dati; questo non ha impedito ai poliziotti di individuare compiutamente l’auto, risultata peraltro priva di copertura assicurativa.

Le numerose bottiglie di birra vuote trovate all’interno dell’abitacolo e il forte alito vinoso del conducente hanno indotto a chiedere l’ausilio della pattuglia della Polizia Stradale. Invitato a sottoporsi ai controlli dell’alcoltest, si è rifiutato di effettuare il test.

Arresti convalidati

Terminati tutti i controlli dovuti, il 33enne è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

Il 46enne, invece, anch’egli arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di porto di armi e/o oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebrezza alcolica. È stato inoltre sanzionato per la mancanza dell’assicurazione e denunciato per le modifiche alle targhe.

Sottoposti a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto.

(foto di repertorio)