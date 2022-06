Forza Italia Terni, due donne entrano nel partito | On. Nevi annuncia nuova sede - Tuttoggi

Forza Italia Terni si tinge di rosa; Doriana Musacchi a Terni e Rita Valentini ad Amelia entrano nel partito di Berlusconi

Nell’ambito di una conferenza stampa, convocata per la mattina di oggi 24 giugno, l’On. Raffaele Nevi, affiancato dai vertici di partito (tra cui la caporgruppo consiliare Lucia Dominici, il presidente del consiglio, Francesco Maria Ferranti, il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani – anche lui confluito da poco in FI – e l’assessore Stefano Fatale) ha annunciato grandi novità per il rilancio di Forza Italia in consiglio comunale. Il vice coordinatore regionale, Raffaele Nevi, ha illustrato le nuove linee guida fornite da Antonio Tajani per il rilancio del partito sui territori. “Vogliamo costruitre una classe dirigente all’altezza delle sfide soprattutto a livello locale, quindi anche a Terni siamo impegnati in questo senso”. A tal proposito è stato annunciato l’ingresso di Doriana Musacchi nel gruppo di Forza Italia, l’ingresso nel partito di Rita Valentini ad Amelia, e la nuova sede del partito che sorgerà a Largo Banderari che dovrebbe essere inaugurato tra pochi giorni.

On. Nevi e Doriana Musacchi

Doriana Musacchi dentro Forza Italia

La consigliera Doriana Musacchi ha commentato il suo ingresso in Forza Italia ricordando la sua militanza nel Gruppo Misto per poi esaltare i valori della ‘nuova famiglia’: “Considero il partito equilibrato e quello che più mi rappresenta – ha commentato Doriana Musacchi – non vedo l’ora di dare il mio modesto contributo per raggiungere gli obiettivi preposti. Fino a questo momento ho portato avanti da sola le battaglie in cui credevo, adesso ho una grande famiglia a supporto che ringrazio già da ora. La prossima settimana andrò a conoscere Antonio Tajani”.