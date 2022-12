Formula 1, è di Orvieto il nuovo team principal di McLaren Andrea Stella - Tuttoggi

L'umbro Stella prende il posto del tedesco Andreas Seidl che passa a Sauber

Classe 1971, laureato in ingegneria aerospaziale e con un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica, l’orvietano Andrea Stella inizia la sua carriera tra le fila della Scuderia Ferrari nel 2000.

Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen fino al 2008 e poi Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso fino al 2015, Stella lascia il cavallino rosso per la McLaren F1 dove negli ultimi anni ha ricoperto gli incarichi di Head of Race Operations, Performance Director e dal 2019 Executive Director Racing. “Andrea è un membro del nostro team di grande talento, esperienza e rispetto, con una solida esperienza di leadership e di successo in Formula 1 – dichiara Zak Brown, CEO di McLaren Racing – il suo passaggio a questo ruolo è un’ottima opportunità per il nostro team”.