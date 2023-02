"Formare il domani": il 2 marzo i risultati della ricerca finanziata dalla Fondazione Carit - Tuttoggi

La presenza di partner istituzionali, come il Comune di Terni, e di istituti scolastici superiori, come l’ITT e l’ITS, ha garantito una funzione di connessione con il territorio e di coinvolgimento degli attori locali nelle attività di sperimentazione e applicazione pratica. Il valore del progetto risiede, infatti, proprio nello stretto rapporto con il territorio ternano, con le sue istituzioni e il tessuto produttivo, che ha permesso una ricomposizione di diverse percezioni e punti di vista rispetto all’oggetto di indagine.

Attività di ricerca

Molte le attività di ricerca realizzate: una mappatura dell’offerta formativa erogata dagli enti di formazione accreditati a livello regionale; un’analisi di benchmark del tessuto economico locale; un questionario, somministrato a oltre cento ex-studenti dell’ITT “Allievi-Sangallo; un questionario rivolto alle imprese del territorio regionale volto a indagare il fabbisogno di competenze; oltre dieci visite presso alcune delle imprese più rappresentative del territorio per discutere degli investimenti che accompagnano la transizione digitale e quella ecologica.

Attività di disseminazione dei risultati

Il progetto ha inoltre previsto numerose attività di disseminazione dei risultati: in occasione delle giornate aperte gli imprenditori hanno incontrato gli studenti delle scuole secondare di primo grado; docenti della scuola secondaria di primo grado hanno visitato gli stabilimenti delle imprese e hanno partecipato a seminari formativi sull’orientamento scolastico e lavorativo; gli attori del mondo della formazione, oltre a partecipare insieme ai rappresentanti delle istituzioni agli eventi di disseminazione rivolti alla cittadinanza, hanno preso parte a un tavolo tecnico in cui si sono discussi i possibili interventi di miglioramento dell’offerta formativa per intervenire sulla condizione di squilibrio di competenze.