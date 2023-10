Forazze, nel comune di Assisi al via la pulizia in tutto il territorio - Tuttoggi.info

È iniziato il servizio di pulizia delle forazze e caditoie presenti su viabilità pubblica in tutto il territorio comunale, per la precisione in tutte le zone dove è attivo lo spazzamento manuale e/o meccanico.

Le frazioni interessate, in ordine di avvio, saranno le seguenti, salvo variazioni di carattere tecnico/organizzativo: Santa Maria degli Angeli, Assisi centro ed area esterna di espansione (zona Ivancich case nuove), Petrignano, Palazzo, Tordibetto, Torchiagina, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio e Pianello, Sterpeto, Pieve San Nicolò, Porziano, Armenzano, Rivotorto, Viole, Capodacqua, Castelnuovo, Tordandrea; nelle restanti zone si provvederà a carico dei servizi operativi del Comune di Assisi.

Indicativamente la ripulitura delle forazze si concluderà entro il mese di ottobre ed è stata prevista, in due passaggi sistematici annuali, dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano economico-finanziario relativo alla gestione dei rifiuti. L’amministrazione comunale nel bilancio corrente ha infatti destinato proprie somme per la pulizia (comprensive di adeguato smaltimento) delle migliaia di caditoie pubbliche esistenti nel territorio come servizio ausiliario di prevenzione nel caso di precipitazioni meteoriche particolarmente avverse, quali quelle che, purtroppo per i cambiamenti climatici, si verificano con sempre maggiore frequenza.