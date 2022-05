La palazzina ritrovo di spacciatori e sbandati, iniziati gli interventi di adeguamento a carico del proprietario privato dell'area

Fontivegge, l’ordine del sindaco: quell’immobile va messo in sicurezza. In ottemperanza ad un provvedimento sindacale che impone al proprietario la messa in sicurezza di un’area dismessa, nel quartiere di Fontivegge, sono iniziati i lavori. Preceduti da un sopralluogo della polizia di Stato e della municipale.

Le operazioni, svolte a cura della proprietà, riguardano un’area situata tra via della Ferrovia, via Canali e via Settevalli.