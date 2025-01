Sicurezza a Fontivegge, in corso maxi operazione | C'è anche un elicottero - Tuttoggi.info

Dopo la visita della sindaca Vittoria Ferdinandi e del nuovo questore Dario Sallustio, arrivano le prime risposte concrete per Fontivegge: mercoledì 8 gennaio – segnalano i residenti – la zona è al centro di una grossa operazione di polizia, con un elicottero in volo sul quartiere e numerosi veicoli in zona stazione.

La segnalazione arriva dal gruppo Facebook Progetto Fontivegge: secondo le prime informazioni le forze dell’ordine – in campo polizia e carabinieri e finanza – stanno controllando tutte le zone sensibili tra piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio e l’Ottagono, e tutta la zona è sorvolata da un elicottero delle Fiamme Gialle passato anche per il centro perugino. (Articolo in aggiornamento)