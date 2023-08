Fondazione Umbra contro l’Usura: Marco Cesari riconfermato rappresentante di Foligno - Tuttoggi.info

La Fondazione ha come obiettivo quello di offrire soccorso e assistenza, anche legale, alle vittime dell'usura

La recente riconferma di Marco Cesari come rappresentante del Comune di Foligno nel Consiglio direttivo della Fondazione Umbra contro l’Usura O.N.L.U.S. sottolinea l’impegno di Cesari nel ruolo ed evidenzia il legame profondo tra il Comune e la Fondazione e la fiducia nel lavoro di Cesari. Con un decreto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha dunque riconfermato il rappresentante della Città in seno al Consiglio direttivo della Fondazione Umbra contro l’usura Onlus “avendone riscontrato il possesso di adeguata competenze e professionalità”.

Origini e Missione della Fondazione

Costituita il 30 gennaio 1996 a Perugia, la Fondazione ha come obiettivo primario offrire soccorso e assistenza, anche legale, alle vittime dell’usura e a coloro che, per le particolari condizioni in cui versano, possono cadere nella rete dell’usura. Si impegna anche nella promozione della cultura della legalità e nella prevenzione del fenomeno.

I Soci Fondatori

Tra i soci fondatori, numerosi enti e organizzazioni che hanno creduto e supportato l’iniziativa: Regione dell’Umbria, Comuni di Perugia, Gubbio, Terni, Foligno, Città di Castello e molte altre istituzioni dell’Umbria. Ogni ente contribuisce con una quota annuale, variabile dai 1.000 euro di associazioni e comuni fino ai 150.000 euro della Regione Umbria o considerevole contributo di qualche centinaia di migliaia di euro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Iniziative di Prevenzione a Foligno

Il Comune di Foligno, sempre attento alle problematiche legate all’usura, ha inaugurato un anno fa un punto di ascolto dedicato alla sua prevenzione, sottolineando l’importanza della collaborazione con la Fondazione nella lotta contro questo fenomeno.