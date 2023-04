Fondazione Ranieri di Sorbello, si assume una guida – operatore museale

Le domande entro il 7 maggio: i requisiti richiesti ai candidati

La Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia cerca una guida – operatore museale da assumere. Si offre un contratto part time in base al contratto collettivo nazionale di lavoro Federcultura, on orario variabile in base all’alta e alla bassa stagione interessando anche i weekend oltre ai normali giorni infrasettimanali.

I candidati devono preferibilmente aver effettuato un percorso formativo/accademico in discipline di ambito artistico (laureato/a in Beni Culturali, Storia dell’Arte, Archeologia) ed aver maturato esperienza pregressa nel ruolo o percorso analogo.