Fondazione Perugia, per il 2025 dodici bandi e 10,2 milioni di euro sul territorio - Tuttoggi.info

Più bandi e più risorse. Fondazione Perugia ha definito il programma di interventi per il 2025 , scegliendo di aumentare le iniziative in calendario e i fondi in favore del territorio di riferimento. Sono 10,2 i milioni di euro stanziati per le attività erogative, con la possibilità di un ulteriore aumento in caso di necessità.

Dodici i bandi che verranno pubblicati nel corso dell’anno per coprire le sei linee di intervento stabilite dal piano triennale, a sua volta ispirato all’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: benessere economico, ricerca e innovazione, benessere sociale, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e culturale, salute.

I primi due bandi, fra i più attesi dagli enti e dalle associazioni umbre, sono già aperti e scadranno il 22 gennaio: si tratta di “Eventi folcloristici per la promozione del territorio”, con risorse per 300.000 euro, e di “Iniziative ed eventi culturali”, che stanzia ben 600.000 euro.

Nel corso dell’anno verranno pubblicati gli altri dieci bandi, a partire da gennaio con il consueto strumento “Richieste libere”, attivo per dodici mesi. A febbraio sarà la volta di “Più Api”, “Educazione alla cultura” e “Automezzi per i servizi sociali e di soccorso”; a marzo arriverà la seconda edizione di “Raddoppia il valore delle tue idee”, destinato a iniziative in cofinanziamento con le imprese, mentre ad aprile “Progetti innovativi e creazioni di nuovi enti non profit” e il “Concorso InvestiAMOsociale”. A giugno verrà lanciato “Riqualificazione e valorizzazione di aree degradate del territorio”, mentre a settembre il Bando Ricerca su “Scienze naturali, ingegneria, scienze umane e sociali” e il Bando Welfare “Allenamento alla vita indipendente”.

Sul sito ufficiale della Fondazione, fondazioneperugia.it, è disponibile il Documento programmatico previsionale 2025 e il calendario completo dei bandi, insieme a tutte le informazioni per partecipare e alle altre iniziative in programma.

“I fondi stanziati dimostrano ancora una volta la solidità e la fruttuosità del patrimonio dell’ente” spiega Alcide Casini, Presidente di Fondazione Perugia : “Non si tratta di finanziamenti a pioggia, ma di erogazioni programmate nel dettaglio e costantemente monitorate per produrre risultati efficaci. Nella definizione del nuovo Documento annuale, in particolare, abbiamo tenuto conto delle crescenti esigenze del nostro territorio e della volontà di diffondere valori positivi, come la sostenibilità ambientale e l’attivismo sociale. Oltre ai bandi” continua Casini “il 2025 vedrà l’ente filantropico ugualmente impegnato in tutte le altre attività che lo caratterizzano fin dalla nascita, nel 1992: mostre d’arte, gestione e apertura al pubblico dei suoi edifici storici, organizzazione di convegni ed eventi, sostegno a progetti di terzi particolarmente meritevoli, tutela del patrimonio storico-artistico regionale. Torneranno, infine, i percorsi formativi gratuiti per enti pubblici e Terzo settore, sempre più centrali nella missione della Fondazione e nel suo proposito di essere non solo erogatore di fondi, ma attivatore di processi partecipativi”.