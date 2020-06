Fondazione Cr Perugia, Cristina Colaiacovo pronta per la presidenza

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo pronta a succedere a Giampiero Bianconi per la presidenza.

Con la nomina dei 10 membri del nuovo Comitato di indirizzo da parte dell’Assemblea dei soci (che vanno ad aggiungersi ai dieci indicati a marzo da Istituzioni locali, Enti e Ordini professionali) l’organismo è pronto per la nomina del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei Conti della Fondazione.

E la più accreditata a succedere a Giampiero Bianconi è appunto Cristina Colaiacovo, l’attuale vice presidente del Cda della Fondazione.

Il saluto di Bianconi

“Con le nomine di oggi – afferma Giampiero Bianconi – abbiamo concluso l’iter per la Composizione del nuovo Comitato di Indirizzo. In vista del rinnovo degli organi non posso che ringraziare per l’incarico di presidente che mi è stato affidato e che ho ricoperto per quattro anni con orgoglio, lavorando ogni giorno insieme agli organi per costruire una Fondazione dinamica e al passo con i tempi, avendo sempre come obiettivo principale il benessere della nostra comunità”.

L’assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci si è riunita nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto al Covid-19 a Palazzo Graziani, sede della Fondazione. Questi i 10 membri eletti: Camillo Bacchi (imprenditore perugino dell’azienda Luigi Bacchi), Nicola Bastioni (Manganelli spa), Alcide Casini (commercialista perugino), Ernesto Cesaretti (già presidente di Confindustria e attuale numero uno di Sase), Cristina Colaiacovo (eugubina, consigliere del gruppo Fianco, attuale vice presidente del Cda e figlia del presidente onorario Carlo Colaiacovo), Francesco Depretis (avvocato perugino), Lucio Lupini (eugubino presidente Confcommercio e dell’associazione Maggio Eugubino), Matteo Minelli (gualdese, Ecosuntek e Birra Flea), Daniela Monni (perugina, officine Monni), Mario Rampini (avvocato perugino, presidente dell’Accademia di Belle arti).

Gli altri 10 membri del Comitato

A marzo Enti e Ordini professionali avevano già indicato i loro 10 nomi per il Comitato. Si tratta di Marco Caprai (imprenditore vitivinicolo di Montefalco, in quota Regione), per il Comune di Perugia Luca Galletti e Daniele Moretti, per il Comune di Gualdo Tadino Maurizio Rubboli Tittarelli, Simonetta Cesari (Diocesi di Perugia), Valerio Sgrelli (Ordine dei medici), Marco Carbonari (Ordine dei notai), Andrea Capaccioni (Università degli studi di Perugia), Stefania Spina (Università per Stranieri), Francesca Benedetti (Camera di commercio).