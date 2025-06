Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello, il dottor Alessandro Leveque nuovo presidente - Tuttoggi.info

Cambio al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello: Alessandro Leveque – che succede all’avvocato Fabio Nisi – è il nuovo presidente mentre Angelo Benedetti sarà il vice.

Il Consiglio di amministrazione sarà invece composto da: Maria Rita Bracchini, Luigi Schettino, Giovanni Cangi, Gianfranco Godioli, Angelo Benedetti, Tommaso Vannocchi e Alessandro Leveque.

Con il nuovo CdA – fa sapere la Fondazione – si intende proseguire con determinazione il cammino tracciato, rinnovando il proprio impegno a favore di territorio, cittadini e nuove generazioni. “La comunità rimane al centro della nostra missione – ha dichiarato il neo-presidente Leveque – e continueremo, con spirito rinnovato, a mettere in campo idee, risorse e progettualità in grado di contribuire in modo tangibile al benessere collettivo”.

Il dottor Leveque ha iniziato la sua attività professionale nel 1987 come Ufficiale Medico della Legione Carabinieri di Perugia, per poi ricoprire, dal 1990 al 1994, il ruolo di Medico fiduciario della Polizia di Stato. In parallelo, tra il 1989 e il 2012 ha esercitato la libera professione in regime convenzionato, dedicandosi a endocrinologia, malattie metaboliche e a scienza dell’alimentazione, anche con incarichi in strutture private. Nel 2007 è stato nominato responsabile aziendale della U.O. Nefrologia e Dialisi della ASL 1, proseguendo dal 2013 come responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali dell’Emergenza-Urgenza. Dopo un breve incarico di direzione ad interim nel 2016, nello stesso anno ha vinto il concorso pubblico per la Direzione dell’Unità Operativa, ruolo che ricopre tuttora con continuità.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Città di Castello, fondata da un’associazione di privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio col rescritto del febbraio 1855 e dal Governo italiano con regio decreto dell’aprile 1862. La Fondazione è una persona giuridica privata a base associativa ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento e precisamente negli 8 Comuni dell’Altotevere. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività nei settori dell’arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, istruzione, ricerca scientifica, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli.