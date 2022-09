Fondazione Carit acquista una parte di Palazzo Morelli, sede del circolo "Il Drago" - Tuttoggi

Carlini: “Il nostro obiettivo è quello di restituire alla comunità un palazzo storico che rappresenta un unicum in Umbria”

“Il nostro obiettivo – spiega il professor Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit – è quello di restituire alla comunità un palazzo storico che rappresenta un unicum in Umbria, per la sua storia e per il valore umano e culturale. I nuovi spazi saranno utilizzati per attività di tipo artistico e culturale aperte alla città, e per eventi istituzionali della stessa Fondazione”.

Palazzo Morelli: cenni storici

L’edificio in origine apparteneva alla famiglia dei conti Gregori, che lo eressero nel XVII secolo. Dopo diverse successioni, verso la metà del XIX secolo il palazzo fu acquistato dallo storico ternano Ludovico Silvestri. Nel 1900 il passaggio alla famiglia Morelli, i cui eredi sono gli attuali proprietari, che all’epoca lo restaurarono. La struttura ha ospitato attività clericali e culturali.