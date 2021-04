Bandi di finanziamento Fondazione CaRiFol | Ecco in quali aree

Attenzione sui temi del Volontariato, dell’Istruzione, Educazione e Formazione dello Sport e della Tutela del patrimonio storico e artistico

Sono on line i nuovi bandi 2021 promossi e finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. In linea con il Documento Programmatico Previsionale indirizzo 2021-2023, la Fondazione ha voluto concentrare la sua attenzione sui temi del Volontariato, dell’Istruzione, Educazione e Formazione dello Sport e della Tutela del patrimonio storico e artistico.

Di seguito i principi ispiratori e le finalità collegate all’intervento della Fondazione:

Sport

promuovere il rilevante valore sociale del benessere psicofisico e relazionale aggregativo, con particolare attenzione allo sport di base e al gioco come strumenti indispensabili per una sana crescita e un completo sviluppo della persona;

superare le differenze, siano esse linguistiche, religiose, culturali, sociali e creare contesti volti al dialogo e all’accoglienza. Un dialogo che nella società civile si fa sempre più complesso, visto che la frammentazione delle relazioni porta a valorizzare l’individualità come centro del mondo e ad acuire le differenze.

Campus estivi

sostenere lo sviluppo di competenze fondamentali scolastiche e di crescita degli allievi, incluse quelle linguistiche, artistiche e di cittadinanza attiva;

rispondere ai bisogni in modo nuovo ed originale, stabilendo reti e sinergie collaborative, valorizzando le competenze e metodologie con l’obiettivo comune di sostenere gli studenti e le loro famiglie nell’affrontare le fragilità connesse ai percorsi di crescita;

concorrere a colmare i ritardi e il disagio conseguenti all’isolamento sociale causa emergenza sanitaria da Covid-19, incrementando la possibilità di integrazione sociale dei ragazzi.

Tutela patrimonio storico e artistico

concorrere nel prezioso intervento di conservazione dei beni mobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, di rilevante valore storico e culturale, presenti sul territorio dei Comuni dove opera la Fondazione;

preservare, contro le ingiurie del tempo e dell’incuria, il patrimonio artistico che rappresenta un valore fondamentale, una eredità da tramandare alle generazioni future ma anche l’identità culturale che ci contraddistingue.

Volontariato

confermare l’impegno nell’ambito del welfare nella sua più ampia accezione. Ciò in quanto solo una società più equa e solidale che si prende cura delle persone fragili e deboli, di coloro che hanno perso la fiducia e dei giovani, potrà avere la possibilità di prosperare.

Erogazioni per attività ordinaria

Si segnala che è, altresì, disponibile on line l’avviso Sessioni erogative 2021 e relativa modulistica per poter richiedere un contributo a sostegno dell’attività ordinaria o per la realizzazione di un progetto nell’ambito dei settori di intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.