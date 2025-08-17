Follia allo chalet, spoletino vede l'ex al mare sui social e va a picchiarla - Tuttoggi.info

Follia in uno chalet di Civitanova Marche, dove un giovane spoletino si è reso protagonista di un grave episodio di violenza contro la sua ex e la sorella di quest’ultima. Secondo quanto riferito in prima battuta da “Il Messaggero”, lo spoletino avrebbe visto una foto sui social della sua ex in compagnia di un altro uomo, sempre in uno chalet di Civitanova Marche. Avendo visto che l’ex fidanzata si trovava in compagnia anche di un altro uomo, il giovane violento non ci ha pensato due volte: ha lasciato il suo chalet per dirigersi verso quello dove aveva visto la ragazza in foto. In un attimo è scoppiato il caos.

Picchia la ex davanti alla folla, choc sul lungomare sud di Civitanova

Secondo quanto appreso da Tuttoggi.info, lo spoletino, raggiunto il locale dove la ex stava trascorrendo il Ferragosto, l’ha subito colpita al volto tra lo choc generale dei passanti, scaraventandola a terra e causandole ferite allo zigomo e al mento. Nei concitati attimi di paura, la sorella della ragazza, ha cercato di frapporsi per difenderla, ma anche lei, che si trovava nello chalet con la figlia di 10 mesi, è stata raggiunta da un colpo al volto, riportando una ferita alla fronte. Fortunatamente alcuni ragazzi presenti nel locale sono riusciti a immobilizzare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine alle quali è stato consegnato.

Soccorsi e possibili denunce

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118. Le donne vittime dell’aggressione avrebbero deciso di non ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, ma nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia nei confronti dell’uomo. Sul caso indagano comunque i Carabinieri.

In corso di aggiornamento