Foligno, straniero con ordine di espulsione accompagnato all'aeroporto

I militari della Sezione Radiomobile, impegnati nei consueti sevizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19, hanno proceduto al controllo di un soggetto straniero, cittadino albanese di 36 anni, alla guida di un’autovettura senza essere in possesso patente.

Ordine di espulsione pendente

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno appurato che nei confronti dell’uomo pendeva un ordine di espulsione a cui non aveva ancora ottemperato.

Accompagnato all’aeroporto

Trasportato a Perugia e notificatogli l’ulteriore provvedimento di espulsione, l’uomo veniva in serata accompagnato presso un aeroporto di altra regione, da dove veniva eseguito il rimpatrio.