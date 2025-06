Foligno si accende con il Paiper Festival: 4 giorni nel mondo magico degli anni '60 e '70 - Tuttoggi.info

Foligno si immerge nell’atmosfera unica degli anni Sessanta e Settanta con la quarta edizione del Paiper Festival 2025, iniziata ieri e in programma fino a domenica 29 giugno. Quattro giornate ricche di suggestioni, che uniranno musica, moda, motori d’epoca, arte, cinema, intrattenimento e cultura gastronomica in un percorso coinvolgente che animerà il cuore del centro storico.

Come spiega il patron Carlo Delicati, «ogni anno desideriamo far emergere la bellezza e l’anima della città: per questa edizione abbiamo deciso di ampliare la mappa degli eventi, diffondendoli in molti luoghi simbolici del cuore cittadino. Il festival non vuole essere solo un’occasione di divertimento, ma anche un momento di riflessione: insieme all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla promuoveremo una campagna di sensibilizzazione per conoscere e sostenere chi affronta questa malattia».

Tra le piazze protagoniste ci sono: Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti, Piazza San Domenico, Piazza Don Minzoni, insieme a location storiche quali Palazzo Trinci, l’Oratorio del Crocifisso e la Sala Piermarini di Corso Cavour. Un’ampia offerta pensata per offrire al pubblico esperienze diverse e complementari, tutte unite dal filo conduttore del passato in chiave contemporanea.

L’evento si è aperto ufficialmente giovedì 26 giugno in Piazza della Repubblica, in presenza del patron Carlo Delicati e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale capeggiati dal sindaco Stefano Zuccarini. A condurre l’inaugurazione Manuela Marinangeli.

Dal primo giorno del Festival, a partire dalle 10.30, l’Oratorio del Crocifisso ospiterà la mostra degli abiti originali delle dive degli anni Sessanta e Settanta, firmati dallo stilista Massimo Fiordiponti: un viaggio iconico nella moda del tempo.

Questo il programma dei prossimi giorni.

Venerdì 27 giugno

Piazza San Domenico, ore 21.30: sfilata di moda, ospiti Moà e Roberto Giglioni, presenta Manuela Marinangeli.

Piazza Matteotti, ore 21.30: Spettacolo Matteo Tassi esibizione Roberto Giglioni, serata danzante con Simone e Samanta.

Piazza della Repubblica, ore 17 – 24: radio Paiper by Dot radio con musica intrattenimento e interviste

Sabato 28 giugno

Piazza San Domenico, ore 21: Concerto live Bandiera Gialla, presenta Manuela Marinangeli, premiazione Talent Show Gabriele Angeli.

Piazza Matteotti, ore 21.30: Stefano Giugliarelli e Antonio Barozzi, esibizione Roberto Giglioni, serata danzante Bliss Dance Academy.

Piazza della Repubblica:

Ore 17 – 24: radio Paiper by Dot radio con musica intrattenimento

Ore 21.30: Live Oskuri Figuri

Ore 23: Paiper Family – Festa in Piazza dj Carlino mix dj Carlo Marini

Domenica 29 giugno

Piazza San Domenico: Sauro Alessi + Bandiera Gialla in Ricomincio da Zero, tributo a Renato Zero. Presenta Manuela Marinangeli.

Piazza Matteotti, ore 21.30: Roberto e Gianni esibizione Roberto Giglioni, serata danzante Bliss Dance Academy.

Piazza della Repubblica:

Ore 21.45: Live Luca Giuliani e Bernardo Lanzetti.

Ore 23: Dj Set Angelo Vitale Dj Francesco Cantoni, dj Zayra.

Piazza Don Minzoni, ore 19: Dj Set con dj Roberto, dj Federico e dj Carlinomix dj Carlo Marini.



Il Paiper Festival 2025 si presenta come un’esperienza culturale e popolare di grande impatto, capace di fondere memoria storica, creatività e spirito comunitario. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire gli anni ‘60 e ‘70, viverli con autenticità e restituirli al presente con passione.

