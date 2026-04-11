Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l'ingegner Valentino Manili - Tuttoggi.info

Il 10 aprile è stato nominato il nuovo dirigente di lavori pubblici, ambiente e sport del Comune di Foligno: è l’ingegnere Valentino Manili.

L’incarico, attribuito con un decreto dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, durerà per tre anni, fino al 9 aprile del 2029. Nei giorni scorsi si era svolta la selezione dei candidati dopo l’avviso di interpello interno rivolto all’acquisizione delle disponibilità e dei curricula per il conferimento dell’incarico per individuare il successore dell’ex dirigente Francesco Maria Castellani, che si era dimesso lo scorso dicembre dopo i fatti di cronaca che lo avevano visto coinvolto, e il cui contratto sarebbe comunque giunto a scadenza alla fine di febbraio.

Manili come detto ricoprirà l’incarico fino al 9 aprile del 2029 e prende il posto dell’architetto Anna Conti, dirigente dell’area Governo del territorio dell’Ente ad interim. Conti era stata la seconda dirigente nominata temporaneamente per coprire il posto vacante lasciato da Castellani; prima di lei il sindaco aveva nominato la dirigente e comandante della polizia municipale, Simonetta Daidone che successivamente aveva deciso di rinunciare all’incarico.