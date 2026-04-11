 Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l'ingegner Valentino Manili - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l’ingegner Valentino Manili

Redazione

Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l’ingegner Valentino Manili

Sab, 11/04/2026 - 08:49

Condividi su:

Il 10 aprile è stato nominato il nuovo dirigente di lavori pubblici, ambiente e sport  del Comune di Foligno: è l’ingegnere Valentino Manili.

L’incarico, attribuito con un decreto dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, durerà per tre anni,  fino al 9 aprile del 2029. Nei giorni scorsi si era svolta la selezione dei candidati dopo l’avviso di interpello interno rivolto all’acquisizione delle disponibilità e dei curricula per il conferimento dell’incarico per individuare il successore dell’ex dirigente Francesco Maria Castellani, che si era dimesso lo scorso dicembre dopo i fatti di cronaca che lo avevano visto coinvolto, e il cui contratto sarebbe comunque giunto a scadenza alla fine di febbraio.

Manili come detto ricoprirà l’incarico fino al 9 aprile del 2029 e prende il posto dell’architetto Anna Conti, dirigente dell’area Governo del territorio dell’Ente ad interim. Conti era stata la seconda dirigente nominata temporaneamente per coprire il posto vacante lasciato da Castellani; prima di lei il sindaco aveva nominato la dirigente e comandante della polizia municipale, Simonetta Daidone che successivamente aveva deciso di rinunciare all’incarico.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ad Assisi un rosario per la pace dopo l’invito alla preghiera di papa Leone

Spoleto

Crisi energetica, Paolucci: “per mezzi Ase riserve per una settimana”

Assisi

Porta Nuova, dopo i cambi di progetti il Comitato chiede un nuovo incontro al Comune

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Foligno, nuovo dirigente per i lavori pubblici: arriva l’ingegner Valentino Manili

Umbria | Italia | Mondo

San Francesco tra arte, natura e spiritualità: nel segno di Giotto, eventi diffusi in tutta l’Umbria

Terni

Futuro della Ternana, rimpallo tra i Rizzo e Bandecchi

Perugia

I venti di guerra non fermano Cucinelli: “Messo in atto ciò che abbiamo appreso con la pandemia” | I dati del primo trimestre

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!