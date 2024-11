Foligno, muratore italiano ucciso a coltellate in un parcheggio | Foto Video e Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Un uomo – un muratore italiano di circa 50 anni secondo le prime informazioni – è stato ucciso a coltellate a Foligno. La vittima, agonizzante, è stata trovata nelle prime ore della mattina da un passante in un parcheggio nella zona della Paciana, in via Lago Maggiore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con il muratore che è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Battista. L’intervento del personale sanitario, però, si è rivelato inutile: il cinquantenne è infatti deceduto poco dopo.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Foligno, guidati dal vicequestore Adriano Felici, che stanno cercando di fare luce sull’omicidio, ed il sostituto procuratore di Spoleto Vincenzo Ferrigno. Secondo quanto trapela, il muratore, originario del sud Italia, sarebbe stato ucciso con numerose coltellate, per poi essere abbandonato nel parcheggio. Sotto la lente c’è un’auto, quella a bordo della quale l’uomo sarebbe giunto sul posto.

Ucciso a coltellate, foto e video

(articolo in aggiornamento)