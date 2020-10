“Foligno Libri” successo per l’edizione in tempo di Covid - Tuttoggi

Grande partecipazione, responsabilitá ed entusiasmo: si è conclusa così la sesta edizione dell'evento di 3 giorni sulla cultura

Facendo gruppo, facendo cultura, facendo sorgere dubbi e curiositá e soprattutto all’insegna del divertimento. Si è svolta così la sesta edizione di Foligno Libri che si è anche conclusa nel migliore dei modi, nonostante le difficoltá del periodo e tutte le regole da rispettare per contenere la pandemia da Covid-19.

Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, responsabilitá ed entusiasmo, e tutti i 14 appuntamenti della tre giorni dedicata alla letteratura e narrazioni, sono stati “al completo”. Partecipazione molto alta nelle dirette facebook, che hanno affiancato gli eventi in presenza.

L’appuntamento con Sigfrido Ranucci (Conduttore di Report di Rai 3), ospitato nella Sala Rossa del Comune, ha visto la più alta partecipazione con il pubblico che non é potuto accedere alla Sala che però ha seguito la conferenza in live streaming nella sala accanto.

“Ora é venuto il momento di ringraziare di cuore tutti coloro che sono venuti ai nostri appuntamenti, e chi ci ha seguito online, per aver dimostrato pazienza e soprattutto tanto affetto. Era importante piú che mai ritrovarci quest’anno, e avere una risposta forte. Cosi é stato”. È il commento degli organizzatori dell’Associazione Culturale Ikaria e Multiverso Foligno Coworking, che hanno realizzato la tre giorni (2-4 ottobre) in collaborazione con Spazio Zut!, Circolo Arci Subasio e Caritas Diocesana di Foligno.

“Dopo il pubblico – proseguono –, il secondo ringraziamento va ai nostri co-organizzatori: il Circolo Arci Subasio, la cui collaborazione iniziata quest’anno ha posto le basi per qualcosa di bello, intenso e dinamico per i mesi a venire e lo Spazio ZUT, il cui sodalizio ogni anno si rinnova e si rinforza. Infine Edicola 518, per la vendita dei libri ma anche per l’importante presenza all’interno del nostro festival, anch’essa felicemente rinnovata”. “Se questa tre giorni dedicata alle narrazioni é riuscita, questo lo si deve anche e soprattutto a tutto un bellissimo gruppo, forte e infaticabile, di collaboratori con una lista che sarebbe lunghissima” aggiungono gli organizzatori.

Per finire, “un sentito grazie è rivolto anche ai nostri sponsor e a tutti gli ospiti, moderatori, associazioni, che con competenza e coinvolgimento hanno portato nella nostra cittá un pezzi della loro storia, intelligenza, esperienza, ricerca e passione”.

Protagonisti degli eventi sono stati: Sigfrido Ranucci, Massimo Canevacci, Daniele Manusia, Fabrizio Scrivano, Enrico Terrinoni, Elena Tioli, Francesco Mastroleo, Guendalina Pace, Enrico Fontana, Alessandra Paciotto, Massimiliano Burini, Antonio Brizioli, Sciamanico (Giulio Catarinelli), Nexus (Giuseppe Gatti), Michele Damiani, Flavio Berlingeri, Caterina Gentili, Annalaura Vinti, Nazra Palestine Short Film Festival.

L’edizione 2020 di ‘Foligno Libri’ ha naturalmente messo al centro sia la narrazione del virus che le narrazioni all’epoca della pandemia raccontando ‘Movimenti ristretti’. Narrazioni che hanno coinvolto non solo la letteratrua ma anche musica, proiezioni e reading.