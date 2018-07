Foligno, le multe ora si pagano online

Il Comune di Foligno rende noto che è possibile per gli utenti pagare online le sanzioni al codice della strada emessa dalla Polizia Municipale. È stato infatti attivato il servizio e si può procedere accedendo al sito istituzionale del Comune (www.comune.foligno.pg.it, dal link sulla destra della home page denominato “VISURA SANZIONI CODICE DELLA STRADA”).

I cittadini potranno vedere lo stato del verbale, le foto delle violazioni dei varchi ed effettuare i pagamenti con bonifico o carta di credito, direttamente da casa, via computer, cellulare o tablet.

La nuova funzione è resa possibile grazie al portale PagoPA Umbria. “Sicuramente pagare le sanzioni non piace a nessuno – ha commentato il comandante Massimiliano Galloni – ma in questo modo si può almeno risparmiare tempo facendo tutto comodamente dalla propria abitazione. Ringrazio il capitano Sergio Romagnoli ed i suoi collaboratori per il lavoro fatto per rendere disponibile questo servizio”.

