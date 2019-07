Foligno in tv, il barzellettiere Raoul Maiuli spopola a “La sai l’ultima?” su Canale 5

share

Dopo i successi televisivi di Federico Angelucci a “Tale e Quale Show” e di Andrea Paris a “Italia’s Got Talent” c’è un altro folignate doc che sta spopolando sul piccolo schermo, ed ecco che anche la stessa città di Foligno torna protagonista a livello nazionale.

In questo caso, a tenere alta la bandiera crocegliata è il barzellettiere Raoul Maiuli, ancora in gara nello show “La sai l’ultima?” tornato in scena il venerdì sera su Canale 5 e condotto da un ‘mostro sacro’ della tv come Ezio Greggio.

Il barzellettiere folignate, di professione parrucchiere ma da sempre con l’hobby e la passione di far divertire la gente, è riuscito a vincere lo scontro salvezza dell’ultima puntata. “Paura? Io me la sono fatta sotto, ma ci sono ancora! E dai vostri post – ha scritto sulla sua bacheca Facebook – vi garantisco che venerdì prossimo spaccherò. Ve vojo vene!”

Nella finalissima resteranno solo 5 concorrenti e sarà decretato – per l’appunto – il Miglior Barzellettiere d’Italia.

Maiuli è già stato notato dal grande pubblico e da esperti del settore, ma dovrà mettercela tutta per figurare al meglio ed anche se non è previsto televoto o sostegno tramite social, in quanto a decidere è ‘l’applausometro’ del pubblico in sala, il calore di Foligno sarà fondamentale. Le sue performance sono seguite direttamente anche dal sindaco Zuccarini che ha già espresso l’intenzione di riceverlo nel suo ufficio.

Ed è tornato in tv anche il prestigiattore Andrea Paris, ospite speciale, nei giorni scorsi, della seconda puntata di “Prima dell’alba – La rampa” condotta da Salvo Sottile, in diretta su Rai 3. Inutile dire che la bravura e la simpatia di Paris hanno conquistato tutti.

