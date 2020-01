Foligno, il sindaco Zuccarini ricevuto dal presidente Mattarella

“Ho avuto il piacere e l’onore di essere ricevuto al Quirinale, per una udienza con il Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme ad altri nove sindaci – ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – abbiamo assistito alla presentazione ufficiale del ‘rapporto Mecenate 90’ su dieci città medie d’Italia, tra le quali, per l’appunto, Foligno, selezionata come unica città non capoluogo di provincia”.

Mecenate 90

Il sindaco Zuccarini ha ringraziato per l’invito il segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato, e in particolar modo il presidente del Cnel, Giuseppe De Rita “da sempre prezioso amico della città di Foligno, anche in veste di presidente di Nemetria”.