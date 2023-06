Foligno, il Comandante Stefano Palazzi saluta i Carabinieri - Tuttoggi.info

Foligno, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri Stefano Palazzi ha svolto l'ultimo giorno di servizio

Il 10 giugno 2023 è stato l’ultimo giorno di servizio per il Luogotenente Carica Speciale Stefano Palazzi, Comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno. Classe 1963, originario di Foligno, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 10 agosto 1983. Dopo l’anno di servizio in qualità di Carabiniere Ausiliario, nel 1984 vince il concorso per la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri (Roma).

Il curriculum di Stefano Palazzi

Al termine del corso, nel 1986, con il grado di Vicebrigadiere, presta servizio presso le Stazioni di Bossolasco (Cuneo), Barge (Cuneo), Sale (Alessandria) e Spinetta Marengo (Alessandria).

Nel 1999, con il grado di Maresciallo, rientra in Umbria per assumere il Comando della Stazione di Castiglione del Lago. Nel 2003 viene trasferito per assumere il Comando della Stazione di Trevi, incarico che manterrà fino al 2015, quando viene nominato Comandante della Sezione Radiomobile di Foligno, fino al 10 giugno 2023.

Le onorificenze

Nel corso della sua carriera il Luogotenente Palazzi è stato insignito delle seguenti onorificenze: