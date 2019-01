Foligno, gratta e vince 1 milione e 750mila euro

share

La fortuna tocca l’Umbria e in particolare Foligno, in provincia di Perugia, dove è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto “NUOVO TURISTA PER SEMPRE”.

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “Buffet Stazione by Torgest sas”, in Piazzale Unità d’Italia, 10 – Foligno (PG).

“Quando abbiamo scoperto che un nostro cliente si era aggiudicato una tale somma, siamo stati colti dallo stupore e dalla gioia, perché è la prima volta che viene realizzata una vincita così importante presso il nostro punto vendita. Al suo posto mi trasferirei in una bella località esotica con tutta la famiglia”, ha dichiarato Paola Tortorelli, una dei titolari del Buffet Stazione by Torgest sas.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 526 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale.

