Foligno, donna scivola in dirupo e si rompe la caviglia | Soccorsa dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco di Foligno è intervenuta intorno alle 18.40 nei pressi del monte Pale, per una richiesta d’aiuto di un’escursionista. Secondo quanto è stato possibile apprendere, dopo essere scivolata in un dirupo, ha sentito una dolorosa fitta alla caviglia, tanto da non poter più muoversi. I Vigili del fuoco, subito sul posto, hanno provveduto a portare in salvo la donna e ad affidarla alle cure del personale sanitario del 118 che, in loco, ha provveduto a stabilizzare la paziente per una frattura della caviglia.

