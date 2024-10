Foligno dal grande cuore, il Lions raccoglie fondi per il Chianelli

Si intitola “Ho dovuto ucciderle (quasi) tutte” il concerto – spettacolo organizzato dal Lions Club Foligno, in collaborazione con gli Amici della Musica di Foligno, dedicato all’anniversario della morte di Giacomo Puccini. L’incasso dell’evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Foligno, sarà interamente devoluto al Comitato per la vita Daniele Chianelli. Questa mattina la presentazione dell’evento, con il presidente del Lions Club Foligno Marco Pelliccioni, il maestro Marco Scolastra, il presidente del Comitato Chianelli, Franco Chianelli e l’assessore comunale alla Cultura, Alessandra Leoni.

2 novembre al San Domenico

L’appuntamento, che si svolgerà sabato 2 novembre alle 21 all’Auditorium San Domenico, sarà uno spettacolo di parole e musica, durante il quale saranno raccontate le protagoniste femminili dell’opera di Puccini. L’ideazione e il testo sono di Sandro Cappelletto. Si esibiranno la soprano Cinzia Forte, la voce recitante sarà Lucia Poli, la voce narrante sarà Sandro Cappelletto e al pianoforte ci sarà Marco Scolastra. Le arie e i brani saranno tratti da La Boheme, Tosca, Manon Lescaut, Suor Angelica, Madama Butterfly e Turandot.

Gli interventi

“La nostra – ha detto Pelliccioni – vuole essere un’azione in pieno spirito lionistico, che fa del contrasto al cancro infantile, una delle azioni globali. Quale miglior struttura da supportare, quindi, se non il Comitato Chianelli, per la grande opera che svolge quotidianamente. A questo intento, abbiamo voluto aggiungere la cultura, grazie al contributo del maestro Scolastra”. Chianelli ha illustrato il grande lavoro svolto dal Comitato, con l’allargamento del Residence e le tante attività messe in campo: “Sono grato a Foligno che, nei nostri confronti, è una delle città più solidali e che, tra Stelle di Natale e uova di Pasqua, riesce a raccogliere almeno 80mila euro all’anno”. Da Scolastra la spiegazione dell’evento, dell’ironia del titolo ma anche della grande modernità di Puccini: “Le donne che lui racconta sono tutte eroine, dal carattere fortissimo. In questo sta la sua grande modernità e il suo femminismo”. Ringraziamento ai Lions per l’evento e per la disponibilità dimostrata quotidianamente dall’assessore alla Cultura del Comune, Alessandra Leoni.

Per informazioni: 3408816564, 3666626783, 335366675.