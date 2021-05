Foligno, controlli carabinieri: una denuncia per minacce a pubblico ufficiale

Massima attenzione sul territorio per la prevenzione dei reati

Tre contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, di cui due per mancato uso della cintura e una per mancanza del libretto e una segnalazione di un consumatore di sostanze stupefacenti.

E’ il bilancio dei controlli sul territorio, effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Foligno, nei giorni scorsi. I militari impiegati hanno proceduto al controllo molti veicoli e altrettante persone. Tale attività ha portato ad elevare 3 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 2 (due) per mancato uso della cintura di sicurezza e 1 (una) per mancanza del libretto di circolazione.

32enne denunciato

Nell’ambito di tali attività è stato deferito in stato di libertà un soggetto di 32 anni per guida sotto l’effetto di stupefacenti e minaccia a pubblico ufficiale. Infatti, il predetto, fermato alla guida della propria autovettura ha mostrato evidenti sintomi riferibili all’assunzione di sostanze stupefacenti e, dopo essersi rifiutato di sottoporsi ai prescritti esami tossicologici, è andato in escandescenza minacciando i militari operanti. Per tali motivi, dopo essere stato accompagnato in caserma e riportato alla calma, gli è stata ritirata la patente e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.