Controlli anticovid, 23 sanzioni da parte dei carabinieri

A Spello scoperto un 29enne con in tasca sette spinelli già confezionati

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, nel corso degli ultimi cinque giorni, hanno presidiato il territorio con numerosi servizi esterni. Molte pattuglie giornaliere sono state impiegate e divise nelle diverse fasce orarie, al fine di reprimere reati in genere, con particolare attenzione al rispetto della normativa volta ad impedire la diffusione del Covid 19.

Controlli alla circolazione

I militari impiegati hanno proceduto al controllo di 288 veicoli, 413 persone e 56 esercizi commerciali. Tale attività ha portato ad elevare 26 contravvenzioni al Codice della Strada, dei quali circa il 40% per mancata revisione del mezzo o mancanza di assicurazione, e 23 sanzioni per mancato rispetto della normativa Covid, circa la metà, poiché sono state sorprese persone che non indossavano la prescritta mascherina e si erano allontanate dal proprio comune senza un legittimo motivo.

Controlli antidroga

Il 20 pomeriggio, durante l’esecuzione di tali servizi, i militari della Stazione di Spello hanno proceduto al controllo di un soggetto di 29 anni, il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7 “spinelli” già confezionati. La successiva perquisizione domiciliare faceva rinvenire ulteriori 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il predetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e la sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro