Foligno, contributi alle associazioni: ecco i beneficiari

Una pioggia di euro per le associazioni, le scuole, le realtà sportive, ovvero tutti coloro che mandano avanti il tessuto sociale della città di Foligno. Ecco i beneficiari individuati dal Comune.

Sport

59.850 euro è la somma stanziata per lo sport: Federazione Danza Sportiva per Coppia Italia (mille), associazione “La ciurma” (300), Atletica Winner (4mila), Fie VUT (500), Usb Basket Foligno (1.500 euro), La Francescana Ciclostorica (1.500 euro), Comitato Uisp Foligno (5.500 euro), Asd Sportinsieme (2mila), Asd Circolo Tennis (3mila), Associazione Aquilonisti (2mila), Asd Accademia G. J. Kano (mille), Asd Unione ciclistica (2.500), Intervolley (mille), Asd Foligno Calcio A5 (6.500), Centro Sportivo italiano Comitato Foligno (18.500), Asd Tennis (mille), Asd B_Side Roller Foligno (250), Asd G.C. Ciclorapida (5.500), Società ginnastica Fulginium (1.500) e Usd Fiamenga (800).

Promozione e valorizzazione

Il capitolo vede impegnati 229.400 euro per iniziative di indiscutibile valore. Foligno Swing Festival 2019 (7mila), XIV Giornata ecologica (400 euro), 42a Mostra Patata Rossa Colfiorito (3mila), Associazione Fonti Sassovivo per videoclip (500 euro), Proloco di Pale per Palestate 2019 (1.500 euro), Cotta o Cruda 2019 (5mila), Premio Rosa dell’Umbria (10mila euro), Mostra Bonsai (500 euro), Musical Mania Concerto di Santa Cecilia (mille), Notte Rosa (8mila euro), i Primi d’Italia (90mila euro), I Primi d’Itali all’Ente Giostra per la disponibilità degli spazi della Quintana (35mila euro), Arte del Natale (38.500), Paiper per il capodanno (29mila euro).

Formazione

52.500 euro vengono complessivamente concessi al settore della formazione: 1500 euro all’Associazione Nazionale polizia di Stato per la distribuzione nelle scuole del calendario con citazioni e commenti alla Costituzione, mille all’associazione “Tenne Insieme” per la manifestazione “Aspettando la stella XVI”. 800 euro per l’associazione astronomica Antares. Tra i beneficiari l’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (200 euro), l’associazione Aurora (200 euro), l’associazione “Il muro di Bottom” (200 euro), l’associazione Fie Valle Umbra Trekking (500 euro), l’associazione “Gioventù musicale” (2mila euro), Aned (200 euro), Asd Scacchi (200 euro), Associazione Rasiglia (1.500 euro), Associazione arcieri storici (200), Laboratorio Scienze sperimentali (15mila), Associazione “Nel Nome del rispetto” (200), Istituto comprensivo statale Foligno (400), Anpi (200), Istituto professionale Orfini (10mila), Aps Dedalo (200), Associazione culturale Fulgineamente (3mila), Federazione italiana amici della bicicletta (800), associazione UmanaMente (200), corso di laurea in Infermieristica (1.500), Centro Studi Foligno (10mila), Asd Circolo Tennis (200), Liceo Scientifico Marconi (300), Associazione Donne Insieme (2mila).

Ambiente

Per iniziative legate all’ambiente, il Comune concede 1.500 euro per il progetto “Orto Botanico”, dell’associazione “Laboratorio di Scienze sperimentali Onlus”.

Promozione culturale

. Si va dall’Associazione Amici della Musica che riceve 19mila euro e 12mila in concessione gratuita di strutture comunali. A Nemetria, per la Conferenza di Etica ed economia, 2.500 euro; all’associazione culturale Orfini Numeister 300 euro per stampa volumi Umbria segreta. Mille euro per “La fabbrica del paesaggio” del Club Unesco, all’associazione Antares per “50 anni di Luna” 800 euro. Nei contributi: Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio (5mila euro), Foligno libri 2019 (500 euro), Pro Foligno per Foligno segreta (500 euro), Athena per “Gli incontri letterari” (2mila), Mirapolis Festival di architettura (800 e 1645 per le strutture), Stagione teatrale Capodacqua (500 euro), Associazione Capodacqua per “I bambini in prima fila” (300 euro), Associazione San Luca per mostra (200 euro e 5.999 per strutture), associazione culturale pediatri (500 euro), Fontemaggiore società cooperativa (4mila euro e 5.500 per strutture), Foligno Musica 2019 (300), Associazione Belfiore (200), Strabismi (100), Umbria classica per corsi internazionali di interpretazione musicale (2mila e 14.850 per le strutture), Coop gestioni cinematografiche (200 euro), Young Jazz Festival (17mila euro e 1.766 di strutture), Quintanella di San Giovanni Profiamma (500 euro), Dancity Festival Winter Edition (7mila e 3.476 di strutture, Associazione Amici dei Cab2 per concerti (200 euro), Quintanella Scafali (2.500 euro), Concerto di Natale Auditorium (6mila euro).