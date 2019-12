Foligno, consiglio comunale: la Cgil protesta contro il caro Tari

In piena atmosfera natalizia il consiglio comunale di Foligno torna a riunirsi. Una riunione che però si annuncia infuocata, dentro e fuori dall’Aula. Se è possibile che l’opposizione presenti un provvedimento urgente per la questione della Tari, è certa la mobilitazione della Cgil.



La mobilitazione

L’iniziativa è della Cgil che organizza il presidio attaccando la politica della giunta Zuccarini contro la povertà. “Dopo aver promosso la DASPO contro 4 nullatenenti, che dormivano all’ addiaccio (provocando la giusta condanna della Caritas), e la recente cancellazione dell’esenzione totale nel pagamento della TARI per la 700 famiglie più povere della città (quelle al disotto di 5000€ nell’ indicatore ISEE), ora, proprio prima di Natale, non viene rifinanziato per il semestre 2019 il fondo per le famiglie più povere – dicono Mario Bravi e Angelo Scatena- Si tratta, anzi si trattava, di un fondo con circa 100 mila euro a semestre, destinato a sostenere le spese impreviste e non affrontabili da parte di famiglie che versano in situazioni economiche e sociali molto gravi. Non vorremmo che si dica che a questi bisogni dovrebbe rispondere il reddito di cittadinanza, che non ha raggiunto assolutamente i suoi obiettivi, visto che contrariamente ai proclami dell’attuale Ministro degli Esteri Luigi Di Maio “LA POVERTA’ NON È STATA ASSOLUTAMENTE SCONFITTA!”.

Bravi e Scatena lamentano anche il mancato coinvolgimento delle forze sociali e sindacali senza il minimo confronto. È bene che si sappia che sta succedendo esattamente il contrario di quanto promesso. Per tutti questi motivi la CGIL non ci sta!”.

L’ordine del giorno

Sono all’ordine del giorno tre bandi GAL, a cui aveva risposto la precedente amministrazione per potenziare attrattive turistiche di Capodacqua, Rasiglia, e Colfiorito-Altopiani Plestini di circa 65000, 75000,100000 € a fondo perduto.

All’esame del Consiglio comunale anche l’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per le sentenze del giudice di pace di Foligno, l’adesione e l’approvazione dello statuto dell’associazione Nemetria.