“Foligno, centro del mondo”: la città si promuove sui social

Una campagna promozionale sui social come “Foligno: centro del mondo: esperienze ed emozioni da vivere“. E’ quella che ha lanciato il Comune di Foligno in questa fase post Covid. “Per la prima volta sono stati ideati e realizzati spot finalizzati alla promozione turistica della città di Foligno – ha spiegato l’assessore Michela Giuliani – che ne esaltano le peculiarità storico artistiche, architettoniche, naturali, paesaggistiche ed enogastronomiche“.

Foligno centro del mondo: il pacchetto

Il primo video mette in mostra tutte le principali attrattive folignati. “Foligno, Centro del Mondo: esperienze ed emozioni da vivere’!’: è questo lo slogan scelto per accompagnare i turisti in viaggi che li porteranno alla scoperta dell’intero territorio folignate. Il pacchetto, di quattro spot promozionali, – dice l’assessore Giuliani – è destinato alla diffusione e promozione – differenziata per target – attraverso i social, da sabato 27 giugno sino alla fine di settembre. Verranno inoltre utilizzati in occasione di eventi ed iniziative ad hoc, anche fuori dal Comune di Foligno. E’ un’azione mirata ad una adeguata, moderna ed efficace promozione del territorio, strategicamente importante, specialmente in questa fase di ripresa turistica dopo il blocco totale delle attività a seguito dell’emergenza Covid”.

Foligno città turistica

Soddisfatto anche il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che ha sottolineato che si tratta di “un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, a cura dell’assessore al turismo, Michela Giuliani. Abbiamo, tra l’altro, scelto di coinvolgere professionalità locali che hanno già avuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Un altro passo nella direzione della di una Foligno Città Turistica”.