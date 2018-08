Foligno Calcio, iniziata la preparazione atletica degli under 15

Il Foligno Calcio comunica ieri 16 agosto, agli impianti sportivi di Corvia, è iniziata la preparazione pre-campionato per la squadra Under 15 regionale A1 Mancavano solo i Giovanissimi all’appello ed anche per loro oggi è suonata la “campanella”.

La squadra Under 15 del Foligno Calcio si è ritrovata nel pomeriggio agli impianti sportivi per iniziare la preparazione al prossimo campionato A1 agli ordini del tecnico Giordano Fortunati. Gran parte del gruppo (classe 2004) è quello della Fulginium che la scorsa stagione ha centrato la promozione nel regionale A2.

L’allenatore bianco-azzurro è pronto a una nuova sfida, dopo essersi laureato campione regionale nel 2016/17 con i Giovanissimi della Nuova Fulginium e un bellissimo quinto posto la scorsa annata alla guida dei Falchetti: «Ci sono sicuramente delle buone basi, anche grazie al lavoro fatto a partire dalla Scuola Calcio con questo gruppo. Cominciamo questa stagione consapevoli che la squadra ha delle buone prospettive: l’obiettivo è quello di preparare i ragazzi a far bene sia nella stagione che nel futuro a lungo termine, in ottica della Prima Squadra del Foligno Calcio».

Un campionato Under 15 A1 che riserverà al Foligno un esordio di fuoco contro il Campitello: «Sarà una stagione tosta. In questo campionato ci saranno sempre le solite in pole position, vale a dire Campitello, Cannara, Ducato, Sansepolcro… Ovviamente speriamo di potercela giocare anche noi: sarà il campo a dare il responso. Quello che più conta, al di là del risultato, è la crescita dei ragazzi».

Le squadre di Fortunati si sono sempre distinte per la grande determinazione e per il bel gioco: che cosa si chiede ai nuovi Falchetti? «Sicuramente dovranno fare un ulteriore salto di qualità. Dovranno assumere una mentalità da giocatori: chiaro che adesso è calcio giovanile, ma è sempre una preparazione per i campionati più importanti che verranno in futuro».

