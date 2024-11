Foligno mette le ali, i ragazzi dello Scarpellini all’Aeroporto

Mattinata particolare per i cento studenti dell’Istituto tecnico Scarpellini di Foligno quella che hanno trascorso martedì 5 novembre all’Aeroporto Franceschi per il progetto “Foligno mette le ali” ideato e realizzato dalla Presidente Mostarda Consorzio Aeroporto.

La formazione

Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente scolastica, Federica Ferretti, dopo aver visitato gli aeromobili, hanno assistito a lezioni base di aeronautica e di soccorso sanitario e speleologico, tenute dal personale aereonautico e dai professionisti sanitari che prestano servizio in elisoccorso. La formazione si è basata su quelli che sono i temi aeronautici, i tecnicismi del volo, il tema dell’antincendio aeroportuale, e sanitario di volo, mostrando le risorse e le potenzialità dell’elicottero umbro, Nibbio- 01, mezzo di soccorso più avanzato della Regione.

la presidente Mostarda

“Questo progetto nasce per divulgare tra la popolazione la cultura del volo, – spiega la Presidente Mostarda – la diffusione delle conoscenze aeronautiche, effettuate attraverso lezioni teorico/pratiche, con la possibilità di visionare gli aeroplani e vederne le parti di cui sono composti, congiuntamente a lezioni sanitarie, con particolare attenzione alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, promuovendo il nuovo servizio di Elisoccorso della Regione Umbria. L’iniziativa è stata sostenuta fin da subito – continua -dal Sindaco di Foligno Zuccarini e l’Assessore all’istruzione Ugolinelli, in collaborazione col Presidente Aeroclub, Lucio Batista Reato, il comandante Mario Belloni, il Presidente dell’OMA Umberto Tonti, e l’Azienda Ospedaliera di Perugia, con l’obiettivo di sviluppare progetti sinergici con le varie scuole del territorio, per diffondere la cultura del mondo aeronautico e l’importanza del Servizio di Elisoccorso regionale.

L’Aeroporto Franceschi, rappresenta le radici della gloriosa tradizione aeronautica della città di Foligno, simbolo attorno al quale ruotano le preziose realtà produttive del settore aeronautico, oggi anche sede regionale dell’Elisoccorso dove di fianco alla struttura operativa elicotteristica e della sua base, abbiamo un eccezionale staff medico, infermieristico, piloti Avincis e tecnici SASU di bordo altamente specializzato. Questo importante traguardo – conclude – apporta una straordinaria valorizzazione alla nostra struttura aeroportuale ponendola al centro di attenzioni ed iniziative, riguardanti anche la Sanità Umbra. L’incontro con il mondo della scuola rappresenta un momento significativo, in quanto i giovani sono custodi delle competenze apprese e diffusori delle conoscenze nelle proprie famiglie e nella comunità”.

Presenti ad aprire la giornata formativa la Presidente Consorzio Aeroporto Mostarda, la dirigente scolastica dell’ITE Scarpellini Ferretti, la Dott.ssa Magnoni, direttrice amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, l’Assessore all’Istruzione Ugolinelli, il Sindaco di Foligno Zuccarini che ha portato i saluti e la presidente Tesei.